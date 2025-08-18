A Polícia Militar prendeu dois jovens, de 20 e 21 anos, por posse de drogas e uma arma de fogo, na noite desse domingo (17). A ação ocorreu após uma denúncia anônima de que um dos jovens estaria exibindo uma arma durante um churrasco no bairro Vila Brasil, em São João del Rei.

No local, por volta das 21h, a equipe policial sentiu um forte cheiro de maconha vindo da residência. Pela janela, os militares flagraram um dos suspeitos segurando um tablete da substância.

Com a autorização da moradora, os policiais entraram na casa, onde encontraram quatro pessoas. Durante as buscas, foram apreendidos, em um dos quartos, um tablete de maconha, um comprimido de ecstasy e uma porção de haxixe. Na cozinha, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada e quatro munições.

