Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Dimas, em Conselheiro Lafaiete, nessa segunda-feira (19). A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia.

No local, a equipe policial se deparou com o suspeito entrando rapidamente em sua residência. Em uma tentativa de dificultar a abordagem, o jovem soltou cães de grande porte no quintal. A PM, no entanto, realizou um cerco imediato ao imóvel.

Durante o cerco, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo de dentro da casa e viram duas balanças de precisão e plásticos filme, materiais frequentemente usados para embalar entorpecentes.

Após insistentes chamados, o suspeito finalmente atendeu e prendeu os cães. Com a autorização da mãe do jovem, os policiais entraram na residência e realizaram buscas. No local, foram apreendidas 19 pedras de crack, sete pedras brutas da mesma substância, um papelote e uma porção de cocaína, dois celulares, R$ 50 em dinheiro, além das duas balanças de precisão.

O jovem confessou ser o dono de todo o material apreendido e foi preso em flagrante. A polícia constatou que o suspeito já tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Tags:

7 | Civil | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Drogas | Militar