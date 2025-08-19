Dois homens foram presos nessa segunda-feira (18), em Leopoldina, suspeitos de furtar 162 pneus de uma carga tombada na BR-116. A ocorrência, registrada no km 733 da rodovia, resultou na recuperação de pneus de pequeno porte e de caminhão.

A Polícia Militar do 68º Batalhão foi acionada, após receber informações de que os pneus furtados estavam sendo armazenados em um imóvel às margens da rodovia. No local, as guarnições avistaram dois indivíduos, de 31 e 49 anos, que tentaram fugir ao perceberem a presença das viaturas.

Após uma perseguição a pé em uma área de pastagem, os dois foram alcançados e detidos. Dentro da residência, os militares encontraram o grande volume de pneus.

Segundo a PM, ambos os autores já possuíam passagens anteriores pela polícia. Os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Leopoldina para que, posteriormente, fossem restituídos para a seguradora.

