A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Muriaé, prendeu um homem de 43 anos condenado por estupro de vulnerável. na manhã desta quarta-feira (20), em Miradouro. O crime foi cometido contra sua própria filha, que na época tinha 7 anos.

O homem, que cumpria pena em regime aberto, teve sua prisão preventiva decretada após novas denúncias de supostas agressões a outros filhos menores. Segundo a DEAM, ao tomar conhecimento da nova investigação, o suspeito havia rompido sua tornozeleira eletrônica e fugiu para a cidade vizinha.

A esposa do agressor, que também foi condenada por envolvimento no crime, está em liberdade condicional desde junho e não residia mais com os filhos e o investigado.

A equipe da DEAM de Muriaé, em colaboração com a Delegacia de Miradouro, cumpriu o novo mandado de prisão. Com a regressão do regime de pena para o fechado. As crianças, vítimas de violência, foram colocadas sob a responsabilidade do poder público em um ambiente seguro.





Tags:

estupro | Polícia