O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) interditou duas distribuidoras de bebidas no bairro Residencial Integração, em Uberlândia, após encontrar produtos falsificados e vencidos durante fiscalização realizada nessa terça-feira (19).

A operação contou com apoio das Polícias Militar e Civil, Receita Estadual, Vigilância Sanitária e fiscais da Prefeitura. Nos locais, foram identificadas bebidas com prazo de validade vencido, avariadas e sem comprovação de origem. Em um dos estabelecimentos, havia comercialização de uísque falsificado.

A proprietária de uma das distribuidoras foi presa em flagrante e levada à Delegacia de Polícia Civil. Os estabelecimentos foram interditados e autuados.

