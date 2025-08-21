Na tarde de quarta-feira (20), uma mulher de 44 anos foi presa por tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Barbacena. Durante patrulhamento, policiais militares abordaram a suspeita e um homem de 31 anos em atitude suspeita.

O homem tentou fugir e dispensou uma bolsa com R$ 139,60 e sacolés usados para embalar drogas. Na busca pessoal, foram encontradas quatro pedras de crack com a mulher e um celular com o homem.

A mulher confessou que havia adquirido a droga para revenda, enquanto o homem afirmou ser apenas usuário. Segundo a Polícia Militar, a suspeita já possui diversas passagens por tráfico.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados, junto com o material apreendido, para a delegacia.

Tags:

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas