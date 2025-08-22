A Secretaria de Saúde de Conselheiro Lafaiete deu início a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na zona rural. A ação segue até a próxima quinta-feira (28).

É necessário levar o documento de identificação e cartão de vacinas.

A Administração ressalta que a vacinação é fundamental para a proteção do público.

Veja o cronograma previsto para as localidades:

Rancho Novo – Nesta segunda-feira (25) às 13h30

Buarque de Macedo – Nesta terça-feira (26) às 13h30

Almeidas – Nesta quinta-feira (28) às 13h30





Tags:

Crianças | Dengue | Saúde | vacina | vacinação