A Justiça determinou a anulação do apostilamento de 31 servidores dos poderes Executivo e Legislativo de Barbacena, atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

Com a decisão, a Prefeitura e a Câmara Municipal devem interromper os pagamentos e impedir o recebimento de qualquer verba relacionada ao benefício.

O apostilamento permitia incorporar à remuneração os vencimentos de cargos comissionados, prática proibida desde 2004. Segundo o MPMG, a administração municipal manteve o benefício de forma irregular, gerando prejuízo aos cofres públicos.