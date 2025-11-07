A Justiça acatou denúncias do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e decretou a prisão preventiva de 16 integrantes de uma organização criminosa que atuava em Prata, no Triângulo Mineiro. As prisões ocorreram nesta sexta-feira (7), durante a segunda fase da Operação Defensio Vitae, que investiga homicídios, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.



A ação é resultado do trabalho conjunto do MPMG, por meio do Gaeco e da Promotoria de Justiça de Prata, com as polícias Militar e Civil. Segundo as investigações, o grupo era responsável por diversos homicídios e mantinha estrutura organizada para o tráfico na região.



Nesta fase, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva. O MPMG apresentou 12 denúncias criminais contra os suspeitos, incluindo homicídios qualificados, tráfico e associação ao tráfico, crimes do Estatuto do Desarmamento, lavagem de capitais e organização criminosa armada. A primeira fase da operação, em julho, já havia resultado em 16 prisões. Em outubro, um dos líderes do grupo, conhecido como Jagunço, morreu em confronto com a polícia.

Justiça | prisão | Prisão Preventiva