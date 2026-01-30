Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou três adolescentes de 15 anos e deteve um homem de 61 anos durante fiscalização no km 671 da BR-040, em Carandaí.

O motorista não comprovou vínculo com as menores e apresentou versões contraditórias. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram 227 tubos de lança-perfume.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, e as adolescentes, possíveis vítimas de tráfico de pessoas, foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

Tags:

BR-040