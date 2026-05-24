Um homem de 61 anos morreu após o carro em que estava bater de frente com uma carreta, na manhã deste sábado (23), na BR-265, em Barroso. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, o carro teria invadido a contramão em uma curva antes da batida.

De acordo com o relato do motorista da carreta, ele seguia no sentido Barbacena–Barroso quando, ao entrar em uma curva à esquerda, se deparou com o Fiat Strada vindo na direção contrária e invadindo sua faixa. O caminhoneiro afirmou que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o carro saiu da pista e parou na canaleta do acostamento. Quando os bombeiros chegaram ao local, as equipes do SAMU já realizavam o atendimento da vítima, que estava presa às ferragens.

Os militares utilizaram técnicas de salvamento veicular e ferramentas de desencarceramento para retirar o motorista do automóvel. Segundo os socorristas, ele apresentava quadro de parada cardiorrespiratória e múltiplos traumas. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado pelo médico do SAMU ainda no local.

O motorista da carreta não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária informou que uma testemunha relatou ter visto o Fiat Strada invadir a faixa contrária antes da colisão. A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos.

A pista precisou ser interditada por algumas horas durante o atendimento da ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.

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