Três homens, entre eles dois foragidos da Justiça, foram presos durante uma operação da Polícia Militar realizada na noite desta última sexta-feira (22), nos bairros Popular e Bela Vista, em Leopoldina. A ação também resultou na apreensão de 18 pinos de cocaína e R$3.872.

Segundo a PM, durante o monitoramento em um bar no Bairro Popular, policiais tentaram abordar dois suspeitos, de 28 e 22 anos, que correram em direção a uma área de mata, mas acabaram alcançados e presos.

Nas buscas feitas próximas ao estabelecimento e no matagal, os militares localizaram a droga e o dinheiro. Conforme a ocorrência, o suspeito de 28 anos possuía mandado de prisão em aberto e é investigado por participação em organização criminosa.

Já o homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas, resistência, desobediência e participação em organização criminosa.

Ainda durante a operação, um terceiro suspeito, de 41 anos, foi localizado e preso no Bairro Bela Vista. Segundo a PM, ele também era considerado foragido da Justiça.

Os três homens foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

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