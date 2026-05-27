Um motorista morreu após uma carreta carregada com milho sair da pista e tombar na rodovia MGC-383, em Madre de Deus de Minas, no Campo das Vertentes. A vítima ficou soterrada pela carga de milho e não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (26), na altura do km 154 da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta seguia pela via quando, ao fazer uma curva à esquerda, teria saído da pista. Em seguida, o veículo girou sobre o próprio eixo e tombou às margens da estrada.

Ainda conforme a corporação, árvores às margens da rodovia impediram que a carreta descesse ainda mais pelo terreno.

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Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o motorista próximo à cabine do veículo, soterrado pela carga de milho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou manobras de reanimação após identificar sinais vitais iniciais, mas o condutor morreu no local.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve na rodovia e realizou os trabalhos de praxe para apurar as circunstâncias do acidente.

A carreta sofreu danos generalizados e foi liberada para o proprietário, que ficou responsável pela retirada do veículo do local.

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