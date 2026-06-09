Dois homens, de 38 e 40 anos, foram presos nessa segunda-feira (8) suspeitos de furtar cabos de cobre de uma empresa no bairro Gagé, em Conselheiro Lafaiete. Segundo a Polícia Militar, parte do material foi recuperada e devolvida ao proprietário. Os suspeitos confessaram o crime e informaram que venderam parte do cobre por R$50 para comprar entorpecentes.

A ocorrência teve início após moradores denunciarem a presença de dois homens em atitude suspeita transportando grande quantidade de cobre em uma motocicleta vermelha. Imagens registradas por testemunhas ajudaram na identificação dos envolvidos e do veículo utilizado.

Durante as buscas, os militares localizaram o primeiro suspeito, de 40 anos, conduzindo a motocicleta apontada nas denúncias. Conforme a PM, ele usava as mesmas roupas vistas nas imagens e admitiu participação no furto durante a abordagem.

Na sequência, os policiais encontraram o segundo suspeito, de 38 anos, escondido em uma área de bananal. De acordo com a corporação, ele confessou ter realizado o corte e a retirada dos cabos, enquanto o comparsa seria responsável pelo transporte e pela venda do material.

Os cabos recuperados foram reconhecidos e devolvidos à empresa prejudicada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos técnicos no local.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta utilizada na ação também foi apreendida e removida para um pátio credenciado.

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