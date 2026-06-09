Um homem de 26 anos foi preso nessa segunda-feira (8), em Muriaé, suspeito de tentar matar um jovem de 19 anos após uma discussão. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por uma garrafa na cabeça e sofreu diversos golpes de faca. O crime ocorreu em maio deste ano, no bairro Planalto.

De acordo com as investigações, vítima e suspeito teriam se desentendido dentro de uma barbearia. Após deixarem o estabelecimento, o jovem foi alcançado pelo investigado enquanto transitava de motocicleta pela região.

A Polícia Civil informou que o rapaz foi agredido inicialmente com uma garrafa e, em seguida, esfaqueado várias vezes. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento hospitalar.

Ainda no dia do crime, a perícia esteve no local e recolheu a faca supostamente utilizada na agressão. O material passou a integrar os elementos analisados durante a investigação.

Com base nos levantamentos realizados pela equipe responsável pelos crimes contra a vida em Muriaé, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça.

Segundo a corporação, a motivação do crime ainda está sendo apurada, embora os primeiros indícios apontem para um desentendimento por motivos considerados banais.

Após os procedimentos na delegacia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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