Dois suspeitos, de 18 e 21 anos, foram presos nesta terça-feira (9) por envolvimento no assassinato de um entregador de 19 anos em Fervedouro, na Zona da Mata. O homicídio foi registrado em abril deste ano, quando a vítima foi atraída para uma suposta entrega de lanche e acabou morta a facadas em uma emboscada.

A operação, denominada Delivery, foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCESP). Um dos investigados foi localizado em Fervedouro, enquanto o outro foi capturado em Mirante do Paranapanema, no interior paulista.

De acordo com as investigações, o jovem recebeu um pedido de entrega e se deslocou até o endereço informado. Ao chegar ao local, foi surpreendido pelos suspeitos e atacado com golpes de arma branca, não resistindo aos ferimentos.

Durante a apuração, a Polícia Civil colheu depoimentos, analisou imagens de câmeras de monitoramento e reuniu outros elementos que permitiram identificar os envolvidos e reconstruir a dinâmica do crime.

Segundo a corporação, as evidências indicam que a vítima foi atacada antes mesmo de concluir a entrega, reforçando a suspeita de que o homicídio foi planejado previamente e executado por meio de uma emboscada.

Além das prisões, os policiais apreenderam celulares dos investigados, que serão submetidos à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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