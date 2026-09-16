Mais de 400 ciclistas do Brasil e do exterior participam do Sertões MTB Ibitipoca 2026, competição que define os campeões do circuito Sertões MTB Cup.

As provas acontecem nas montanhas de Lima Duarte, Bias Fortes, Santa Rita do Ibitipoca e Pedro Teixeira, em meio às paisagens preservadas do Ibiti Projeto, uma reserva socioambiental de seis mil hectares espalhada pela Zona da Mata. O evento acontece de de 17 a 19 de setembro.

O desafio reúne ciclistas das categorias convencionais e de bicicletas elétricas. A disputa se divide em três etapas intensas: um prólogo individual de 28 km na Vila do Mogol; um segundo dia decisivo de 46 km com 1.800 metros de altimetria, passando pelo inédito Portal do Espinoza e terminando junto às esculturas gigantes da Big Family; e o encerramento de 41 km em trilhas recuperadas. O start list conta com nomes de destaque como Sherman Trezza, Edson Rezende, Roberta Stopa, além do canadense Graham Agassiz.

Além da elite esportiva, o evento conta com a categoria Turismo para praticantes amadores e prioriza o impacto socioambiental positivo.

A organização realiza a compensação de carbono, reciclagem de resíduos e destinação de bitucas de cigarro para artesanato. Em paralelo, iniciativas educativas atendem mais de 260 estudantes da rede pública local com oficinas de meio ambiente, hortas pedagógicas e concursos de arte.