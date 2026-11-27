Um motociclista de 62 anos morreu após cair debaixo de um caminhão durante uma tentativa de ultrapassagem na Avenida Manoel Inácio Peixoto, em Cataguases, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu na quinta-feira (26), na altura do número 390. O filho da vítima, que estava na garupa da moto, teve apenas ferimentos leves.
Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao endereço, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já haviam confirmado a morte do condutor ainda no local.
Aos militares, o passageiro contou que o pai tentava ultrapassar um caminhão quando a roda dianteira da moto derrapou e ele perdeu o controle da direção. Com a queda, o filho foi arremessado para fora da pista, enquanto o motociclista caiu sob o caminhão e foi atingido pelas rodas traseiras.
O garupa recebeu atendimento da equipe do Samu no local. A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo, que foi levado por uma funerária para o Posto Médico-Legal (PML) de Leopoldina.
Durante a checagem da ocorrência, a polícia constatou que o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). A moto foi removida para um pátio credenciado.
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