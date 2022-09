Ascom Estácio Juiz de Fora - Consultório e clínica de enfermagem proporcionam serviços gratuitos para a população

O Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora fornece para a população serviços gratuitos entre eles estão as consultas de enfermagem voltadas para a saúde das mulheres, homens, crianças, adolescentes e idosos; auxilio na administração de medicamentos mediante apresentação de receita médica, atendimento ambulatorial que abrange aferição da pressão arterial, exame de glicemia, pesagem, troca de curativos e retirada de pontos, Cartão Vacinal como avaliações e orientações sobre vacinas e a realização de grupos educativos voltados para o tabagismo, direitos sexuais e reprodutivos entre outros.

O curso de Enfermagem da Estácio realiza ainda ações de promoção e prevenção à saúde das mulheres, realizando o Papanicolau (também chamado de preventivo), teste utilizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Segundo a preceptora responsável pelo serviço, Eveline Silva, esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precursoras do câncer do colo uterino precocemente. Fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero. O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui, se a mulher conseguir relaxar”.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo para rastreio do câncer do colo do útero, especialmente as que têm idade entre 25 e 64 anos. Após dois exames anuais consecutivos com resultados normais (ou sem alterações), a rotina do rastreamento passa a ser trienal, ou seja, de três em três anos. É importante ressaltar que em casos de queixas ginecológicas a mulher é orientada a buscar o serviço de saúde, independente do tempo do último exame preventivo. Adicionalmente nesse exame o profissional aproveita a oportunidade para realizar o exame clínico das mamas, considerando o rastreio do câncer de mama.

Para ser atendido o paciente pode entrar em contato através do Whatsapp 32-32493609. O horário de funcionamento é das 18h às 22h, de segunda a sexta. Buscando ampliar o público atingido há vagas disponíveis também na parte da manhã, às terças-feiras de 8h às 11h no Campus do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, localizado na Av. Presidente João Goulart, 600, sala 118, bairro Cruzeiro do Sul