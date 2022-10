Numa edição totalmente presencial após a pandemia de covid-19, a Tattoo Week chega à décima edição, em São Paulo, promovendo doações de tatuagens para mulheres com câncer. O evento será realizado no Expo Center Norte, na zona norte paulistana, entre os dias 21 e 23 de outubro.

Estão previstas ações sociais como 180 doações de micropigmentação de sobrancelhas e 20 micropigmentações paramédicas de reconstrução das aréolas dos mamilos para mulheres com câncer.

As duas ações ocorrerão por meio do projeto Arte com Paixão, idealizado pela micropigmentadora paramédica Ana Savoy. Para participar dessas ações será necessário apresentar atestado médico.

Notícias relacionadas:

As duas ações ocorrerão por meio do projeto Arte com Paixão, idealizado pela micropigmentadora paramédica Ana Savoy. Para participar dessas ações será necessário apresentar atestado médico.

Tatuagem

A 10ª edição da Tattoo Week vai contar com mais de 650 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, somando mais de 5 mil expositores. Também haverá shows de Di Ferrero e das bandas Haikaiss, Big Up e Mato Seco, além de concurso de melhores tatuagens.

A iniciativa terá a participação do oncologista Davi Liu, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que dará entrevista em podcast para abordar a incidência do câncer de mama no Brasil e no mundo e também esclarecer sobre quais as formas de prevenção da doença.

Na sexta-feira (21), os visitantes poderão ingressar gratuitamente no local doando 2 quilos de alimentos não perecíveis (com exceção de sal e açúcar). Os alimentos arrecadados serão entregues para a Casa de Davi e o Instituto Brasil+Social/Projeto Driblando o Câncer. No sábado (22) e domingo (23), haverá cobrança de ingresso.

Para se inscrever na ação social, basta acessar site Arte dom Paixão.

A programação e a venda de ingressos para a Tattoo Week estão disponíveis no site do evento.

Tags:

Câncer | mulheres | São Paulo | Saúde | Tattoo Week