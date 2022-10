HMTJ - Reprodução

Nesta quarta-feira (12), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou a assinatura do convênio junto ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) que garante o aumento da oferta de leitos e serviços de saúde aos usuários do SUS em Juiz de Fora. Neste hospital, o número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo para recém-nascidos e crianças (atendimento neonatal e pediátricos) foi ampliado vinte unidades. “Isso é uma grande vitória. Uma decisão que nós tomamos em favor das crianças. Crianças cujas vagas nas creches estão hoje preenchidas 100%, que hoje estão fazendo uma grande festa no Parque Municipal, e que agora dessa forma têm ampliado o seu direito à saúde. Sem sombra de dúvidas é direito à vida. Direito fundamental”, destacou a prefeita Margarida Salomão.

Conforme o secretário de saúde, Ivan Chebli, “estamos inaugurando novos serviços no HMTJ. Mais dez leitos de UTI neonatal pediátricos, o retorno das cirurgias do pé torto, que há oito anos não aconteciam em Juiz de Fora. As cirurgias cardíacas, pediátricas voltarão a ser feitas com essa retaguarda de leitos de UTI. Incrementando novos leitos, novas cirurgias, consultas e exames. Isso é um presente para a população”.

O Conselheiro do HMTJ, Dr. Ricardo Campello, fez um agradecimento à atual gestão. Segundo Campello, “esses dez leitos já estão prontos há oito anos, faltavam os equipamentos e os recursos humanos para colocar em funcionamento. Eram dez leitos apenas que às vezes acolhiam quinze, vinte crianças ao mesmo tempo. Além disso, esses novos dez leitos contemplam quatro leitos de UTI Pediátrica, que é uma lacuna muito grande em nossa cidade, inclusive na rede privada”.

Com a nova parceria, entre outros pontos, a rede foi expandida em quatro leitos de ortopedia; foram ampliados o número de procedimentos ortopédicos de média e alta complexidade, incluindo os que necessitarem de placas bloqueadas; a expansão de quatro leitos de pediatria (enfermaria); a realização de Cirurgias Pediátricas; a ampliação das internações Hospitalares de média complexidade, chegando ao total de 1000 procedimentos/mês só nesta unidade; o atendimento cirúrgico à criança com pé torto congênito; além da oferta de 20 procedimentos eletroneuromiograma (ENMG).





Tags:

Aleitamento Materno | bebês | covid | covid-19 | Cristiandad | Do Rio | Geral | Leito | Leitos | Madi | Não | Pandemia | Pará | UTI | Vaga