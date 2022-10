Foto: Pixabay - Para saber se é possível ser um doador, é necessário exames através de coleta de sangue

Termina neste sábado (22) a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, em Juiz de Fora. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças. Elas afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas e consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais de medula óssea. O objetivo é a reconstituição de uma medula saudável. Na edição deste ano, não serão promovidos eventos pela Câmara Municipal. Porém, a semana é uma forma de incentivo à doação.

Para ajudar um paciente, o projetista Leonardo de Abreu, fez a doação de médula recentemente. Para ele, um gesto simples poderia ajudar outras vidas. A gente realmente vê que pode fazer a diferença na vida de alguém. A gente se sente importante, queria reforçar que todos que tiverem a oportunidade e esse desejo no coração que faça o mesmo.”

Ainda de acordo com Leonardo, ele não teve a oportunidade de conhecer a pessoa que recebeu a doação. Porém, se ele tivesse a oportunidade de conhecê-la, desejaria uma vida em abundância. “ Não tive contato com o paciente que recebeu minha doação, mas, se eu tivesse a oportunidade, gostaria de abraçar e desejar vida em abundância. Bom saber que através de poucos minutos que você separou do seu dia para fazer um pequeno gesto, pode acrescentar anos na vida de uma pessoa. Doem, vá ao Hemominas. É rápido, e faz a diferença.”

O vereador e propositor da Lei, Zé Márcio Garotinho (PV) relata sobre a importância e o incentivo na doação de medula óssea no Brasil. “Precisamos incentivar a doação de medula óssea, precisamos incentivar o cadastro dessas pessoas para que elas possam ser possíveis doadoras. O fato de ir ao Hemominas fazer uma pequena doação de amostra de sangue e cadastrar no Redome, não quer dizer que você será um doador. Mas coloca você em um grupo que pode ser o possível doador.”

Em 2016 foi criada uma lei, de autoria do Vereador Zé Márcio Garotinho, do PV, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea. O dispositivo tem por objetivo desenvolver ações que estimulem a doação, promover palestras e debates de conscientização da importância do doador de medula óssea, divulgar e alertar sobre as doenças que afetam a medula óssea e suas consequências, além de convocar o Poder Público e a sociedade civil para uma participação mais ativa.

Como ser um doador?

Para se tornar um doador, é necessário que a pessoa tenha entre 18 e 35 anos e esteja em bom estado de saúde. Além disso, ela deve comparecer no Hemominas, na rua Barão de Cataguases. Durante o cadastro, será colhida uma amostra de 5 mililitros de sangue para teste de compatibilidade. As informações genéticas do doador e do paciente ficarão disponíveis no Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).



Tags:

Agosto laranja | Campanha | Câncer | Doação | Doador | Leucemia | Medula óssea | ONG Davida | Saúde | Transplante | Tratamento