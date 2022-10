A técnica em enfermagem Luciana Egle Dias de Oliveira, 50 anos, aproveitou o primeiro dia da Virada Odontológica, em São Paulo, para saber mais sobre as doenças que acometem os dentes e a boca.

“Estou tendo sérios problemas bucais como perda óssea e também tenho que fazer agora um tratamento para bruxismo, tive dois dentes que quebraram por ficar rangendo. Pra mim, essa palestra foi muito orientadora, porque, muita vezes, o dentista não dá um auxílio como ele deu agora, mostrando os exercícios, de inflar a boca, por exemplo. Orientou bastante, quando eu chegar no dentista, eu vou saber qual vai ser um dos procedimentos”, afirmou depois de acompanhar um evento sobre disfunção temporomandibular (DTM).

De hoje (24) a quinta-feira (27), a cidade de São Paulo realiza a 1ª edição da Virada Odontológica, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde Bucal (25) e ao mês do cirurgião-dentista. Diversas ações voltadas à prevenção da saúde bucal estão agendadas nas 426 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que realizam atendimentos odontológicos na rede municipal.

Cada UBSs terá uma programação específica, como a entrega de materiais didáticos voltados à saúde bucal, kits de higiene oral, orientações de autoexame para prevenção do câncer de boca, principalmente para quem é fumante, e exame para detecção da doença. Também serão realizadas palestras educativas sobre a importância da prevenção para uma boa saúde bucal.

Luciana acompanhou uma palestra nesta segunda-feira (24) na UBS Cambuci com o cirurgião-dentista José Marques Inácio Júnior.

Profissional há 28 anos, o dentista mostrou as principais causas das DTMs. “A mordida incorreta, a postura errada, o stress, enfim, não descarreguem o stress nos dentes. Evitar chiclete e palito, evitar morder tampa de caneta, aro de óculos, evitar de colocar esses tipos de objeto diferentes na boca”.

Para evitar as DTMs, o mais importante, explica o dentista, é não apertar os dentes. “E não deixar os dentes encostados. Se você deixar o dente encostado, todos os músculos da sua face vão ficar estressados e causar as DTMs”.

Inácio Júnior diz que está preocupado com o aumento de casos de bruxismo, uma das DTMs, neste momento de arrefecimento da pandemia. Ele atribui as causas ao stress. “Não tenho um estudo científico, mas na minha vivência clínica tenho percebido o aumento de pacientes com o bruxismo, as pessoas começaram a apertar dentes absurdamente, o stress está generalizado", lamentou.

