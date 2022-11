O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, recebe até as 15h de hoje (27) o projeto PrEP na Rua. A ação faz parte de um conjunto de atividades integradas ao 1º de dezembro, Dia Mundial da Aids. O objetivo é atender a população que quiser iniciar o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP), além de realizar testes rápidos para HIV e retirar camisinhas, gel lubrificante e kits de autoteste.

“O Projeto PrEP na Rua busca expandir o acesso dessa outra forma de prevenção ao HIV, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população. A PrEP consiste no uso contínuo de medicamentos antirretrovirais (na forma de um comprimido por dia), de modo que, caso haja exposição ao vírus, a pessoa já esteja protegida’, diz a prefeitura.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a pessoa interessada em receber a PrEP será acolhida por um profissional de saúde para avaliação da sua elegibilidade para a profilaxia. Será feito um teste rápido para HIV e outro teste de medição de creatinina, para avaliar possíveis problemas renais.

O resultado do teste de HIV é fornecido por um profissional em local isolado, de forma sigilosa. Se for positivo, um novo teste é realizado e se for confirmado a pessoa é encaminhada para uma unidade de saúde especializada em IST/Aids.

O serviço está sendo oferecido na altura da Avenida Angélica, próximo à rampa da Estação Marechal Deodoro.

