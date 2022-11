No início da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, conhecida como Dezembro Laranja, especialistas farão um mutirão de avaliação de lesões suspeitas no próximo sábado, 3 de dezembro, das 8h às 12h, no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), no bairro São Mateus.

No dia, serão distribuídas senhas para orientações sobre a prevenção do câncer de pele para a população. Outro posto de atendimento da campanha regional funcionará no Hospital Universitário (HU)-CAS, na Av. Eugênio do Nascimento, bairro Dom Bosco, das 9h às 16h.

Quem comparecer poderá realizar avaliação com os dermatologistas. Os organizadores chamam a atenção que para demais queixas como acne, manchas de pele ou outras, não serão atendidas.

A campanha deste ano, além do apoio do HMTJ e Faculdade Suprema, conta com o suporte de dermatologistas ligados às faculdades de medicina na cidade, residentes de Dermatologia e acadêmicos da Liga de Dermatologia da Suprema e Unipac.

Campanha Dezembro Laranja

A ação é organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que tem como slogan neste ano “Não espere até sentir na pele”. A edição de 2022 ainda quer chamar a atenção sobre a importância do reforço na prevenção voltada para os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de suas profissões, além de todos que ficam expostos sem cuidados nos horários de lazer.