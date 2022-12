A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os dois refugiados afegãos, que estavam em isolamento em uma unidade de saúde de Guarulhos diagnosticados com covid-19 , foram transferidos a um abrigo do município e seguem acompanhados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE). Até o momento, nenhum outro caso foi identificado, informou a secretaria.

Os dois imigrantes afegãos, uma senhora de 64 anos de idade e um homem de 21 anos de idade, foram diagnosticados com covid-19 no domingo (4) na Unidade de Pronto Atendimento a Saúde (UPA) Cumbica, em Guarulhos. Ambos estavam assintomáticos e passaram por uma triagem por conta de outros problemas de saúde.

Os refugiados estavam acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos , onde aguardavam vagas em abrigos em São Paulo. Os dois afegãos ficaram em isolamento na UPA Cumbica, enquanto aguardavam vaga em abrigos.

O Afeganistão está enfrentando resistências de grupos desde o ano passado quando o os Talibã retomaram o controle do país. O governo brasileiro, desde setembro de 2021, concede visto para fins de acolhida humanitária para pessoas afetadas pela situação no Afeganistão.

A maioria dos voos internacionais chega ao Brasil por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os afegãos que chegam ao Brasil e não têm recursos são encaminhados para centros de acolhimento. No entanto, as vagas nesses espaços são insuficientes e os afegãos passaram a se aglomerar no aeroporto desde agosto.

