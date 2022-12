Crianças de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades já podem receber vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. A vacinação desse grupo deverá ser realizada considerando apenas as doses disponíveis nos municípios, buscando evitar a perda de vacinas.

O imunizante utilizado será o Pfizer-BioNTech. Além disso, as novas doses aos municípios depende do envio por parte do Ministério da Saúde. Desse modo, é fundamental que as prefeituras realizem o planejamento e execução da vacinação, considerando apenas as vacinas que dispõe atualmente uma vez que ainda não há previsão do recebimento de novas remessas para o estado.

As vacinas serão aplicadas de maneira escalonada, conforme os seguintes os critérios de prioridade:



Grupo A: Crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades

Grupo B: Crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, de comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas) e em situação de rua

Grupo C: Crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades que sejam contatos intradomiciliares de crianças com comorbidades

Grupo D: Crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades

Para esta faixa-etária, o esquema primário da vacina contra a covid-19 Pfizer-BioNTech será composto de três doses em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada com oito semanas após a segunda dose.

