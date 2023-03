A Secretaria de Saúde (SS), divulgou nesta terça-feira (28), que identificou um aumento na demanda por atendimento pediátrico, e que tem causado dificuldades no sistema de atendimento, especialmente em função do aumento de gripes e resfriados, recorrentes nessa época do ano. Com isso, decidiu ampliar o atendimento no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, Centro.

A Prefeitura ressaltou que, em caso de sintomas iniciais ou leves, os responsáveis devem buscar primeiramente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em sua região, ou o DSMGCA, para pacientes que não possuem unidade de referência. Em caso de aumento na gravidade dos sintomas, os pacientes podem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Pronto Atendimento Infantil (PAI), que continua a receber os casos mais graves. Essa alteração é temporária, até que seja concretizada a mudança do PAI para o seu novo endereço.

Vacinação



Devido a essas mudanças, a vacinação contra a Covid-19 para os públicos que receberiam os imunizantes no DSMGCA, as crianças de seis meses até os jovens menores de 18 anos, as gestantes e puérperas (45 dias após o parto), está sendo realizada no Centro de Vigilância em Saúde, localizado na rua Antônio Martins, 92, no Morro da Glória, das 8h às 12h e das 13h às 16h.