Toda a população com mais de seis meses de idade poderá se vacinar até o dia 31 de julho em Minas Gerais, o anúncio da prorrogação ocorreu nesta terça-feira (30). De acordo com o secretário de Estado da Saúde, o médico Fábio Baccheretti, a decisão do Ministério da Saúde visa a ampliar a cobertura vacinal, especialmente para os grupos prioritários. A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de todo o estado.

Formam o público-alvo da ação: Crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); Trabalhadores da saúde (todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade); Gestantes e puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais de idade; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A meta preconizada pelo Ministério da Saúde para esses grupos é de 90% de cobertura vacinal. Porém, até o momento, Minas Gerais atingiu a cobertura de 46,38% para essa população, estimada em 8.518.665 pessoas. No grupo de crianças e gestantes, essa cobertura é ainda mais baixa, sendo de 34,90% e 39,31%, respectivamente.

Conforme o secretário, a vacinação foi ampliada até o dia 31 de julho, por dois motivos: primeiro porque estamos no período sazonal de doenças respiratórias e é necessário aumentar a proteção da população e o segundo é que está sobrando vacinas.

Baccheretti reforça que, com a vacinação, há a redução não apenas do risco de se desenvolver a doença, mas também das hospitalizações e, principalmente, dos óbitos relacionados à gripe. Por isso, é de extrema importância que as pessoas procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para se imunizar.

Minas Gerais recebeu, até o momento, 7.467.960 doses de vacina contra influenza. Para garantir a continuidade da campanha até o dia 31/7, a SES-MG já solicitou mais um milhão de novas doses ao Ministério da Saúde. A previsão é que os imunobiológicos cheguem ao estado nesta quinta-feira (1º).

Assim que as novas doses chegarem a Minas, será feito o processo de conferência, acondicionamento e separação para distribuição imediata aos municípios por meio das Unidades Regionais de Saúde.

A responsabilidade pela operacionalização da vacinação em seus territórios é dos municípios. Orienta-se que a população, portanto, cheque diretamente junto ao município de sua residência, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sobre o planejamento para a administração da vacina.

Cenário em Minas

Até março de 2023, foram registrados em Minas Gerais 469 internações hospitalares por Influenza. Em 2022, foram 3.244 internações por influenza no estado. Este ano, até 5/5, haviam sido registrados quatro óbitos pela doença. No ano passado, 132 pessoas morreram vítimas de influenza.

A transmissão do vírus influenza ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar, e também pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz.