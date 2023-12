No Brasil existem mais de 33 milhões de pessoas idosas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse número, que vem crescendo devido aos avanços na medicina, aumentou a expectativa de vida da população com idade superior a 60 anos, antes conhecida como “terceira idade”, e vem sendo chamada há algum tempo de “melhor idade”.

Para que se tenha qualidade de vida nesta fase, os cuidados com a saúde física devem ser redobrados e incluir a prática diária de exercícios físicos, alimentação equilibrada, entre outras coisas. A fisioterapeuta Ana Dejanira Fraga destaca a necessidade da prevenção como ponto crucial de promoção dessa qualidade de vida. "Envelhecer faz parte da vida, mas precisamos ajustar o “como envelhecer”. A ideia de que a fisioterapia é apenas reabilitadora já está ultrapassada e sabemos hoje que a promoção em saúde se faz necessária. A fisioterapia preventiva constitui um grupo de atividades realizadas com os idosos como atividades respiratórias e exercícios físicos que façam com que ele melhore sua qualidade de vida, seu bem-estar físico e emocional, tenha uma melhora nos movimentos, na disposição e, além de tudo, é capaz de retardar e prevenir complicações advindas da idade", defende.

FOTO: Freepik - Reprodução

A docente do curso de Fisioterapia da Estácio destaca que o perfil da população brasileira mudou e com isso o número de idosos vem aumentando a cada ano. "Além disso, vieram os cuidados com a saúde mental e corporal. Hoje, nossos idosos se cuidam muito mais e têm total consciência de que esse cuidado se faz necessário para uma “melhor idade” com qualidade", afirma.

Ana Fraga descreve que, com a idade, há perda de massa corporal, fraqueza muscular, falta de equilíbrio, cansaço, falta de agilidade, entre outros. E a fisioterapia preventiva atua no auxílio aos idosos nesse processo de envelhecimento natural, porém com cuidados e atividades que retardem essas perdas. "Patologias como hipertensão arterial, diabetes, osteoporoses, doenças cardíacas, artrose, são amenizadas e até mesmo evitadas quando estamos em movimento e a fisioterapia minimiza esses riscos. Ela tem a função de diminuir os riscos de queda, mantendo a força muscular e equilíbrio, adiando as incapacidades que são comuns da idade e deixando o idoso mais seguro, menos depressivo e dependente".

Atividades indicadas como prevenção

Ana explica que o profissional deve verificar que tipo de trabalho pode desenvolver com aquele paciente idoso e cita algumas possibilidades objetivando a prevenção. "Dentro da fisioterapia temos um leque de variedades de exercícios que podemos destinar a diversas patologias e também à prevenção dessas patologias, lembrando que a anamnese (avaliação) é de extrema importância, tanto para diagnosticar quanto para evitar patologias e destinar o tipo de tratamento mais adequado para o mesmo. Podemos pensar nos alongamentos constantes, que deixam os idosos mais alongados e também mais ágeis; no trabalho ergonômico, que visa deixar a casa desse idoso adequada, evitando riscos de queda e fraturas; nas caminhadas, visando um bom trabalho respiratório e o aumento da resistência; exercícios de cinesioterapia - tratamento utilizado para ajudar no alívio de dores musculares, melhorar e corrigir os movimentos do corpo; avaliações posturais para prevenir doenças específicas; e trabalho biomecânico através da dança, uma das atividades queridinhas entre os idosos" destaca a docente.

FOTO: Freepik - Reprodução

A fisioterapeuta esclarece que é importante respeitar a vontade e os gostos dos idosos, o que pode tornar a atividade mais prazerosa. "Cada indivíduo é único e não existe “receita de bolo” para os tratamentos, mesmo que sejam preventivos. É preciso manter a autonomia da pessoa idosa para que a mesma consiga continuar desenvolvendo suas atividades de vida diária, e com isso mantenha o seu cognitivo preservado e não dependa de outras pessoas para tarefas simples como se vestir, tomar banho, fazer sua higiene no geral, conclui Ana Fraga, observando que o idoso deve estar com seus exames em dia e ter passado pelo seu médico geriatra, que deverá dar o aval ao tratamento e tomada de exercícios", finaliza.