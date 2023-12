Ao se deparar com as festas de fim de ano, muitos temem os excessos alimentares que podem comprometer a dieta. Contudo, é plenamente viável desfrutar dessas celebrações sem descuidar da alimentação. O Acessa conversou com a professora do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora Patrícia Rodrigues, e segundo ela, a chave está no planejamento prévio das refeições, na seleção criteriosa dos alimentos e no controle rigoroso de porções.

Ainda de acordo com a profissional, manter o equilíbrio durante as festividades exige consciência alimentar, é crucial antecipar as refeições, elaborando um cardápio que concilie prazer e nutrição. "Pedaços de frutas como maça, banana, abacaxi e uvas espalhadas pela mesa ajuda a decorar o ambiente e pode ser acompanhado de um caldo de chocolate a 50%, misturando doce com fontes nutritivas, além de apostar em tortas de frutas usando farinha de aveia com cobertura de granolas que são ricas em fibras e possuem importante papel na atividade intestinal" destaca.

FOTO: pixabay - Torta de Maça

Muitos pensam que a prática do jejum prolongado é uma opção para comemorar de forma excessiva durante os momentos de confraternização, entretanto, o jejum pode acarretar riscos significativos à saúde, além de reduzir os níveis de glicose no sangue, resultando em fadiga e tonturas. '"A abstinência prolongada de alimentos, aumenta episódios de compulsão alimentar, uma vez que, o organismo busca compensar a privação fazendo com que a escolhas alimentares menos saudáveis sejam escolhidas favorecendo a conversão de energia em gordura" pontua.

Estratégia

E preparar-se com uma refeição equilibrada antes de sair de casa é uma estratégia inteligente para evitar excessos e controlar o apetite. Em concordância com a Nutricionista, o consumo de proteínas magras, fibras, vegetais e gorduras saudáveis contribuem para manter níveis estáveis de glicose no sangue. "Uma salada de quinoa com frango substituindo a maionese industrializada por iogurte é uma excelente opção, assim como, ovos, feijão, lentilhas, grão de bico, arroz integral, nozes, amêndoas e aveia, favorece carboidratos complexos que liberam energia de forma gradual, evitando picos de açúcar no sangue e mantém se saciado, podendo apostar em um prato mais recheado na noite".

Considerando bebidas como refrigerantes ou com teores alcoólicos elevados, os sucos naturais sem adição de açúcar são excelentes práticas de substituição, visto que ajuda a controlar o apetite e evita a desidratação, mantendo o equilíbrio entre alimentação e hidratação.

A recomendação de sucos dado pela Nutricionista Patrícia Rodrigues ricos em antioxidantes, refrescantes e fontes de vitaminas C é: Laranja, Maçã, Uva, Limão, Abacaxi, Melancia e Cenoura;

FOTO: pixabay - suco de cenoura