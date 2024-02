Para ajudar a identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, um drone está sendo usado pela equipe de endemias em Matias Barbosa. A cidade tem 118 casos positivos para a dengue até esta quinta-feira (1º).

O carro fumacê já utilizado na cidade para combater o mosquito. Segundo o boletim do Departamento de Saúde, Matias Barbosa tem 222 notificações para dengue, com 118 casos positivos; outros dois casos são positivos para Zika e seis para Chikungunya.

De acordo com a Prefeitura, com o uso do drone é possível, por exemplo, identificar caixa d’água destampadas, piscinas sem o devido cuidados, entre outros locais de acúmulo de água.

"O município segue com a as atividades do carro fumacê e uso de UBV costal em atividades em todos os bairros. Além disso, há o recolhimento de pneus descartados por borracharias, oficinas e cooperativas", ressaltou o Executivo em nota.