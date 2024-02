Os casos confirmados de dengue em Juiz de Fora tiveram um aumento de quase 57% em 10 dias, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) atualizado nessa quinta-feira (15). Uma morte pela doença está em investigação na cidade.

Os dados foram comparados pela reportagem com o informativo divulgado no dia 5 de fevereiro. Na data, a cidade tinha 377 casos confirmados e agora tem 591.

O Portal Acessa.com solicitou uma nota à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sobre o óbito em investigação e aguarda retorno.

No mesmo período, os casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) passou de 450 para 684.

As notificações prováveis de Chikungunya também aumentaram: de 4 para 6 registros. A doença tem quatro casos confirmados na cidade.

Até o momento, não há registros de Zika no município.

No dia 2 de fevereiro, a PJF divulgou o resultado do primeiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024 e acendeu o alerta na cidade: índice de 5,1%, o que representa risco de infestação de dengue na cidade.

Minas Gerais

Até essa quinta-feira (15), 181.645 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue foram registrados em Minas Gerais. Desse total, 62.872 casos foram confirmados para a doença. Até o momento, há 18 óbitos confirmados por dengue no estado e 100 estão em investigação.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 2686 casos prováveis da doença, dos quais 15.222 foram confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado por Chikungunya em Minas Gerais e 13 estão em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento, foram registrados 22 casos prováveis. Foi confirmado um caso da doença. Não há óbitos confirmados ou em investigação por Zika em Minas Gerais.



