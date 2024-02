Na estação do verão, o calor e a indisposição crescem, e, para ajudar o próprio corpo, uma alimentação mais leve se torna essencial. Apesar do consumo de salada ser uma boa opção, comer verduras e legumes também é fundamental. Sobre isso, a nutricionista Maria Tainara Carneiro explica que o consumo desses alimentos precisa ser um hábito diário, e utilizá-los em saladas é uma das principais alternativas.

A especialista, que é professora da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, conta que os legumes e verduras são fonte de vitaminas, minerais e fibras, essenciais para o funcionamento do intestino e metabolismo. Para consumo, ela recomenda que o ideal é fazer a variação no tipo, corte, cozimento e temperos dos legumes e verduras das saladas.

"Além de conter nutrientes diferentes, a utilização de várias folhas e legumes a deixa mais bonita e apetitosa", explicou.

Acrescentar gordura boa na salada, como azeite, também é uma opção. Utilizar ervas e temperos naturais, como orégano, manjericão, pimenta e cheiro-verde, ou adicionar alguma proteína, como atum ou frango, por exemplo, além de fibras, como chia, linhaça, semente de abóbora, castanha e nozes, podem trazer mais sabor.



Molhos prontos ou caseiros?

Para quem gosta dos molhos prontos, a nutricionista explica que é preciso avaliar as informações da tabela nutricional e lista de ingredientes do produto escolhido.

“No geral, os molhos industrializados apresentam uma quantidade maior de sódio, além de conter açúcares, ácidos, aditivos, corantes e aromas artificiais. Tais composições não agregam em nossa saúde”, contou.

Uma alternativa mais saudável seria preparar o próprio molho, usando como base as ervas e temperos naturais, além de gordura boa, como azeite e iogurte natural, por exemplo.



Quem não gosta de verduras e legumes faz o quê?

Maria Tainara alerta para aqueles que não gostam de salada de jeito nenhum.

"É necessário, sim, consumir verduras e legumes para suprir as necessidades nutricionais de vitaminas e minerais diariamente".

A dica que ela traz para esse problema é adicionar legumes e verduras em preparações e bebidas, como: adicionar cenoura e brócolis no arroz; a abóbora no feijão; a cenoura e abobrinha na omelete e preparar uma torta com legumes; suco de laranja com cenoura e suco de limão com couve são algumas alternativas.

“Comece consumindo verduras mais suaves até ir adaptando seu paladar. Faça saladas com cortes diferentes, varie entre crua, cozida e assada. Por fim, seja persistente, pois precisamos de várias alternativas em diversas preparações para apresentarmos novos sabores ao nosso paladar”, finalizou.