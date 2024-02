A rota de visita e vistorias de Agentes de Combate à Endemias (ACE) da próxima semana foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Os servidores percorrerão residências e lotes de diversos bairros da cidade. Nessa sexta-feira (23), o Executivo lançou a plataforma JF contra o Aedes para denúncias de focos do mosquito.

Segundo dados do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), até essa sexta, mais de 900 casos de dengue foram confirmados na cidade.

Visitas e vistorias

As visitas são feitas semanalmente pelos agentes, seguem um cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS), da Secretaria de Saúde (SS), e são feitas nas áreas interna e externa dos imóveis.

Os agentes também visitarão escolas municipais e estaduais para conscientizar e educar sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmitea dengue, zika e chikungunya.

As visitas serão nas escolas municipais Amélia Pires, Professor Paulo Rogério dos Santos, Henrique José de Souza, além das escolas estaduais Professor Teodoro Coelho e Clemente Mariani.

Durante os trabalhos dos agentes, a PJF solicita apoio dos moradores para que os servidores possam entrar nos imóveis e fazer o trabalho de tratamento focal.

“É importante que os moradores fiquem atentos às orientações dos agentes e os recebam, visto que a maioria dos focos estão dentro das casas. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados”, ressaltou o Executivo.

O agente deve orientar e avaliar as situações de risco remanejando e/ou eliminando os recipientes que possam acumular água e/ou que não tenham utilidade. O profissional deverá tratar corretamente com larvicida os recipientes que não puderem ser eliminados.

Veja algumas dicas da PJF para ajudar nos trabalhos dos agentes:

Sempre verifique os ralos e cisterna, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores no jardim



Retire os pratinhos das plantas, tampe os tambores com água de chuva



Verifique também os banheiros em desuso, as caixas d’água e inspecione o quintal



Descarte o seu lixo corretamente



Mantenha a piscina sempre tratada, mesmo se estiver em desuso

Veja no fim da reportagem o cronograma completo de 26 de fevereiro a 1º de março.

Plataforma para denúncias

A plataforma JF contra o Aedes foi desenvolvida para receber denúncias on-line de focos de dengue espalhados pelo município.

Um formulário deverá ser preenchido o site, com informações como o CEP, endereço e demais locais de referência, além do telefone de contato e e-mail para recebimento de atualizações. Também é possível adicionar observações e anexar imagem do local onde encontra-se o foco denunciado.

O cidadão também pode procurar um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) e fazer a denúncia do foco.

Rota dos agentes na próxima semana (26/02 a 01/03)



Região Norte

São Judas Tadeu

Santa Cruz



Região Leste

Santa Cândida

São Sebastião



Região Nordeste

Grama

Granjas Bethânia



Região Sul

Santa Luzia



Região Oeste

São Pedro



Centro

Mariano Procópio

Democrata

