Nessa terça-feira (9), a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou o início da campanha de vacinação contra o HPV voltada para usuários da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, com idades entre 15 e 45 anos.

Segundo o órgão, as vacinas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Serviço de Atenção e Aconselhamento (SAE), localizado no Centro de Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, 523, no Morro da Glória.

Tags:

HI | HPV | PrEP