Por que as pessoas desistem de treinar?





Gema Ferraz 12/11/2020

Você já tentou treinar ou conhece alguém que se matriculou em uma academia e desistiu em menos de 3 meses? Pois é, Por que as pessoas desistem de treinar?

A falta de persistência e consistência nos exercícios é algo presente nas academias de todo Brasil.

Estudos apontam que mais de 50% das pessoas desistem de treinar antes de completarem 3 meses após a matrícula.

- 5 dicas para você sair do sedentarismo



Estamos vivendo um momento onde as pessoas viram quanto é importante o equilíbrio entre corpo e mente. Ficar parado é perder oportunidade de cuidar do seu maior bem: sua saúde!

Até os planos de saúde já enxergaram que o exercício é tão benéfico que eles estão organizando espaços pela cidade para que a população cuide da saúde e consequentemente frequentem menos os médicos e façam menos exames. Óbvio que eles também estão pensando na saúde dos seus clientes em primeiro lugar.

Por que devo fazer exercício físico?

A maioria das pessoas pensa em estética quando querem iniciar uma prática de exercício físico. Normalmente estão em busca de emagrecimento, hipertrofia e/ou definição muscular. Porém, temos que pensar em algo maior. Algo que realmente mude sua vida, seu modo de envelhecer e de viver.

O número de obesos no Brasil está chegando a quase 1/5 da população! Um número assustador que aumentou muito nos últimos 10 anos.

Vale lembrar que exercício físico proporciona maior expectativa de vida, diminui risco de doenças cardiovasculares, diminui o estresse, gera maior energia e disposição para tarefas diárias e por aí vai…e mesmo com toda informação disponível para comprovar esses e outros benefícios, nosso mundo enfrenta problemas enormes com doenças como obesidade, ansiedade e depressão. O exercício é um excelente caminho para auxiliar no tratamento e prevenção dessas doenças “modernas”

Alimentação e exercício físico

Vale a pena lembrar que o exercício físico por si só não resolverá seus problemas. A qualidade de vida está associada com estilo de vida. Sua alimentação, sono, hábitos de trabalho/estudo, controle emocional e relacionamentos estão diretamente ligados com sua experiência de vida.



Para finalizar, gostaria de deixar algumas dicas para que você não desista de treinar logo nos primeiros 3 meses.

1- Experimente diversas modalidades até encontrar a que mais se adaptou e gostou

2- Comece devagar e poucos dias na semana.

3- Não tente tirar o atraso logo nos primeiros meses.

4- Associe uma alimentação saudável

Com essas dicas vai ser difícil você desistir de treinar nos primeiros três meses!

Gema Ferraz é educador físico (CREF 015445-G/MG), personal trainer e sócio da Dynamo Fitness Center. Formado em educação física licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Emagrecimento e grupos especiais pela UNIFOA e em Treinamento Funcional pela UVA. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

