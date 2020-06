3 dicas para emagrecer na quarentena





Gema Ferraz 12/06/2020

Não há dúvidas de que o isolamento social afeta nosso psicológico, disposição para exercício físico e também alimentação. A mudança brusca na rotina de muitos brasileiros fez com que várias áreas da vida sofressem alterações. Nesse texto vou dar 3 dicas para você emagrecer na quarentena. Embora emagrecer ou o ganho de peso podem não ser as principais preocupações no momento, levar uma vida de forma saudável e equilibrada também influencia na imunidade e no psicológico.

Planeje os horários de seus treinos

Assim como faria se estivesse mantendo suas atividades fora de casa, procure organizar uma rotina de alimentação e exercício físico sempre nos mesmos horários. Seguir um cronograma também ajuda a diminuir a ansiedade com a situação atual e emagrecer.

Faça qualquer tipo de exercício

Se sua vida de exercício físico era intensa, é muito normal e aceitável que ela diminua, mesmo as academias promovendo treinos online. O importante nesse momento é não ficar parado! Qualquer exercício físico é melhor do que ficar sem se exercitar.

Confira 5 dicas para você sair do sedentarismo



Se a ioga sempre ficou como segunda opção porque a musculação era prioridade, agora é hora de se experimentar outras modalidades. É possível seguir aulas de dança, queimar muitas calorias e até aliviar as dores nas costas.

Coloque meta

Quando estipulamos metas tudo fica mais fácil. Podemos fazer mais exercícios do que na semana passada ou beber mais água do que no dia anterior. O importante é manter a motivação e a disciplina. Uma excelente tática é escrever seu objetivo e o que você precisa fazer para chegar lá.





Se alimente bem

Durante esse período de Covid-19 mudamos nossa forma de nos relacionar com as pessoas, a rotina e a alimentação. Quanto maior a perda de rotina, menor regularidade alimentar e de exercícios, maior a chance de não emagrecer.

Na minha opinião, a melhor dieta é aquela que você conseguirá seguir durante esse período. Não acho que o momento é para alta restrição. Assim como no exercício físico você deve procurar um profissional qualificado, na nutrição também é assim. Procure uma ajuda especializada e saiba como você pode ter uma dieta gostosa, flexível e capaz de fazer durante a quarentena.

Depois dessas dicas é hora de colocar em prática!!

Gema Ferraz é educador físico (CREF 015445-G/MG), personal trainer e sócio da Dynamo Fitness Center. Formado em educação física licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Emagrecimento e grupos especiais pela UNIFOA e em Treinamento Funcional pela UVA. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.