Dicas para treinar em casa





Gema Ferraz 20/06/2020

Seja em sites, aplicativos, em lives nas redes sociais ou em vídeos, não faltam opções de exercícios que podem ser feitos na sala de casa para manter o equilíbrio entre corpo e mente durante a pandemia do novo coronavírus. Aqui nesse texto vou dar dicas para treinar em casa com segurança e variedade! Mas, praticar exercício físico sozinho, sem acompanhamento de um profissional de educação física e apenas por vídeo, exige cuidados para evitar dores, excessos e lesões. Principalmente quem é sedentário ou iniciante no exercício físico

Local de treino



Ter uma área de treino "preparada" é importante para sua segurança e seu conforto durante o exercício. O ideal é usar um local da casa que seja bem ventilado, já que durante o exercício físico a temperatura corporal aumenta e mantê-la controlada é importante.



Roupas



Vista roupas adequadas para a prática do exercício. Não é porque você está em casa que vai treinar com roupas velhas e uma calça de dormir. Usar roupas apropriadas para a prática exercício físico é importante por dois motivos: primeiro, as roupas de treino facilitam a evaporação do suor e auxiliam no controle da temperatura corporal; segundo, por serem mais leves, as roupas de treino não geram tanto atrito com a pele evitando assaduras ou machucados.







Organize o espaço



Para a maioria dos treinos, um local de 2 metros por 2 metros é suficiente para realizar o treino em casa. Outro fator importante é a superfície na qual serão feitos os exercícios. É muito importante que ela não seja escorregadia. Evite treinar em tapetes, por exemplo, que podem deslizar e causar um estrago grande.

Muito cuidado com os aparelhos improvisados. Tenho certeza que você já recebeu em algum grupo de whatsapp vídeos de pessoas se machucando quando querem inventar moda em casa.



Orientações



Faça um aquecimento específico da modalidade que vai praticar

Mantenha a postura correta durante os exercícios

Se alimente adequadamente antes, durante (se houver necessidade) e após

Controle a intensidade

Respeite o tempo de intervalo

Se sentir dor articular, interrompa o exercício



Depois de todas essas dicas para você treinar em casa é só escolher a plataforma que vai seguir e aproveitar todos os benefícios do exercício físico.



Bons treinos !!!

Gema Ferraz é educador físico (CREF 015445-G/MG), personal trainer e sócio da Dynamo Fitness Center. Formado em educação física licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Emagrecimento e grupos especiais pela UNIFOA e em Treinamento Funcional pela UVA. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

