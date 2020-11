Como praticar exercício físico on-line?





Gema Ferraz 27/11/2020

Que você precisa fazer exercício físico, isso é claro! Em todos os médicos, nutricionistas, educadores físicos e profissionais relacionados a saúde você ouvir isso. Durante a pandemia uma opção que era pouco explorada passou a ter uma visibilidade absurda. Estou falando dos treinos on-line de exercício físico.

Para quem sempre colocou empecilho para sair de casa e fazer algo pela sua saúde, as desculpas acabaram! Seja por conta da falta de dinheiro para investir nas mensalidades das academias de Juiz de Fora, por conta da vergonha ou distância, agora você não tem saída!

Várias empresas do Brasil e algumas de Juiz de Fora criaram plataformas on-line de treinamento com treinos gratuitos. Essa iniciativa busca usar a tecnologia a favor das pessoas, fazendo com que elas pratiquem exercício respeitando seus limites físicos e de distanciamento.

Orientação

Além dessas plataformas terem como objetivo principal fazer com que você se exercite em casa, algumas possuem orientações e dicas sobre alimentação , saúde, etc.

Eu já escrevi aqui no blog os cuidados e dicas para você treinar em casa.

Academias x Covid

Muitas pessoas ainda estão receosas em voltar a treinar em academias. Quando pensamos em academias logo vem na cabeça um local fechado e cheio de pessoas aglomeradas. Não é bem assim!

As academias estão seguindo um protocolo rigoroso de segurança para manter um ambiente seguro para colaboradores e alunos. Confira alguns desses protocolos!

-Na entrada todos terão que passar pelo tapete sanitizante e desinfectar a sola de seus calçados

-Na recepção, é importante que temperatura de cada um seja aferida.

-Cada aluno deverá levar de casa sua garrafinha de água e sua toalha de rosto.

- Álcool 70% e álcool gel espalhados pela academia inteira, juntamente com papel toalha

-Desinfecção dos ambientes várias vezes ao dia.



-O uso de máscara OBRIGATÓRIO

Diante de tudo que foi dito, independente do local e forma que escolher, você poderá buscar seus objetivos. O importante é não ficar parado!

Gema Ferraz é educador físico (CREF 015445-G/MG), personal trainer e sócio da Dynamo Fitness Center. Formado em educação física licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Emagrecimento e grupos especiais pela UNIFOA e em Treinamento Funcional pela UVA. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

