Active Seniors: uma mudança na Terceira Idade

Atividade física, palavra chave na Terceira Idade, deixa o Idoso mais ativo, fazendo com que ressocialize e motive para que este possa viver em um potencial máximo quanto às suas capacidades, tornando-o independente psicologicamente, preservando sua memória e lembrando sempre de seu belo papel na sociedade.

Dentre as atividades físicas mais procuradas na Terceira Idade, temos a musculação, natação, yoga, corridas, entre outras. O idoso que pratica atividade física quer ter resistência para fazer suas atividades de vida diária, viajar, levar o cachorro para passear, carregar suas sacolinhas de mercado sozinho e ter sua total independência.

Na Terceira Idade, a qualidade de vida se evidencia na capacidade de viver sem doenças, de superar as dificuldades dos estados ou condições de morbidade, com isso realizando nosso trabalho, podemos aliviar a dor, o mal-estar entre as doenças, intervindo então sobre os problemas que podem gerar dependência e desconfortos.

Por isso, a prática da Atividade Física se torna tão importante nessa fase da vida, traz inúmeros benefícios para o idoso e o recoloca independe para realizar suas atividades cotidianas, o deixa mais feliz e sociável, e combate um dos grandes problemas da idade, que é a queda.

Enfim, o Profissional de Educação Física é transformador de vidas, e no que diz respeito a esta fase da vida que todos nós almejamos chegar, conseguimos de forma eficiente trazer os maiores benefícios à saúde por meio da atividade física.

SE TORNE UM ACTIVE SENIORS.