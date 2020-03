Active Seniors: uma mudança na terceira idade





Geraldo Heleno 14/03/2020

O índice da expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior e, com ele, o número de idosos na procura de atividade física também vem aumentando como uma forma de cuidado e prevenção à saúde.

O processo de envelhecimento caracterizado por varias transformações progressivas, são irreversíveis em função do tempo. Os Profissionais de Educação Física, atuantes na área de saúde, não devem medir esforços na busca de um envelhecimento bem-sucedido, que pode ser caracterizado por um equilíbrio entre envelhecimento biológico e psicológico.

Recentes pesquisas condizem que os Idosos que fazem qualquer atividade física regular, tendem a ter efeitos positivos, dentre eles:

o envelhecimento ativo;

preservação da independência;

controle da pressão arterial;

melhora capacidade cardiovascular e respiratória;

aumento da flexibilidade e mobilidade;

aumento de massa magra;

redução das tensões musculares;

melhora o bem-estar;

promover mais disposição;

prevenção de doenças.





Atividade física, palavra-chave na Terceira Idade, deixa o Idoso mais Ativo, fazendo com que ressocialize e motive para que este possa viver em um potencial máximo quanto às suas capacidades, tornando-o independente psicologicamente, preservando sua memória e lembrando sempre de seu belo papel na sociedade.

Dentre as atividades físicas procuradas na Terceira Idade, temos a musculação, natação, yoga, corridas, entre outras. O idoso que pratica atividade física quer ter resistência para fazer suas atividades diárias, viajar, levar o cachorro para passear, carregar suas sacolinhas de mercado sozinho, ter sua total independência.

Na Terceira Idade, a qualidade de vida se evidencia na capacidade de viver sem doenças, de superar as dificuldades dos estados ou condições de morbidade, com isso realizando nosso trabalho, podemos aliviar a dor, o mal-estar entre as doenças, intervindo então sobre os problemas que podem gerar dependência e desconfortos.

Por isso, a prática da Atividade Física se torna tão importante nessa fase da vida, traz inúmeros benefícios para o idoso, o recoloca independe para realizar suas atividades cotidianas, o deixa mais feliz e sociável, e combate um dos grandes problemas da idade, que são as quedas.

Enfim, o Profissional de Educação Física é transformador de vidas, e no que diz respeito a esta fase da vida que todos nós almejamos chegar, conseguimos de forma eficiente trazer os maiores benefícios à saúde por meio da atividade física.

SE TORNE UM ACTIVE SENIORS.

Geraldo Heleno é Profissional de Educação Física CREF 022796-G/MG

Personal Trainer, Consultor Fitness

Sócio Proprietário da GHPERSONAL - Consultoria Esportiva

Pós-graduado em Treinamento Desportivo UFJF

Especialista em Treinamento para Terceira Idade (Gerontologia)

Pós-graduando em Gerontologia SENAC

Web: www.ghpersonal.com.br

Instagram: @ghpersonal.consultoria

