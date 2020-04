Coronavírus: dicas para idosos cuidarem da saúde mental e física durante a quarentena





Geraldo Heleno 2/04/2020

Nestes últimos dias, você já deve ter ouvido falar da importância de ajudar os idosos na prevenção ao novo coronavírus. Eles fazem parte do principal grupo de risco da infecção causada pelo COVID-19, mas não por terem um risco maior de contaminação. Este risco, na verdade, não é diferente do que é visto em outras faixas etárias.



Estamos repetindo dia após dia sobre idosos serem classificados para grupo de risco do COVID-19, mas por quê?



Vamos lá:



Sistema Imunológico: é caracterizado por alterações quantitativas e/ou qualitativas em componentes celulares e moleculares, os quais levam a um estado de inadequada atividade do sistema imunológico. A idade é fator de risco para doenças crônicas como diabetes, hipertensão, cardiovasculares, asma...



O envelhecimento causa diminuição da reserva funcional do sistema respiratório. Muitas outras questões interferem na relação do idoso com a vulnerabilidade frente ao vírus!



Algumas recomendações para grupos de risco é não deixar de se exercitar, mas evitar aglomerações (academias) e fazer exercícios em casa.



Para todos nós, jovens e idosos, a atividade física regular é importante para manter saudável! A função imunológica torna-se muito melhor se fizermos atividade física de intensidade moderada ao invés de ficarmos a maior parte do tempo sentados.



Vamos falar um pouco dos exercícios que os idosos podem realizar em casa e suas recomendações (lembrando, eles devem ser prescritos por um Profissional de Educação Física e realizando uma breve anamnese ou indicação médica):



Exercícios aeróbicos



Ligue o som e ande pela casa ou suba e desça escadas por 10-15 minutos, 2 vezes ao dia.

Dance com sua música favorita.

Procure um Profissional de Educação Física para planejar alguns exercícios para serem realizado no conforto de casa.

Se você tiver esteira ou similares, use para exercitar.



Exercícios de força



Sentar e levantar de uma cadeira.

Flexões contra a parede ou no balcão da cozinha.

Subir e descer um degrau de escada com uma perna e trocar.



Exercícios de flexibilidade



Alongamentos

Relaxamento

Meditação



Uma coisa muito IMPORTANTE.



Não deixe o idoso sentado o dia todo! Se estiver assistindo televisão, durante cada comercial, peça para que levante ou dê uma volta na sua casa e faça uma tarefa! Faça que sinta-se produtivo após um programa de televisão ou outra coisa qualquer, evite deixa-lo na zona de conforto.



Ficar muito tempo sentado ou deitado pode levar à hipotensão postural e, consequentemente, aumentar o risco de quedas. Permanecer imóvel durante muitas horas diminui a circulação sanguínea periférica e força muscular – soma-se a esses fatores a já conhecida perda de potência causada pelo processo de envelhecimento.



Ficaremos reclusos por algum tempo ainda e a ideia de fazer mudanças no ambiente pode ser uma alternativa para se movimentar e cuidar da mente. Porém, se você convive com idosos, essa não é uma boa opção – eles já estão adaptados ao ambiente. Outro fator importante é tomar cuidado com a auto-medicação dos idosos. Não aumente doses dos medicamentos já prescritos nem inclua novos medicamentos na rotina sem falar com o médico responsável – isso, isoladamente, já é um fator de risco para quedas.



Ou seja, manter uma atividade física regular, conviver em família, fazer o que goste e ser feliz, é uma prova de ter saúde neste momento.

Geraldo Heleno é Profissional de Educação Física CREF 022796-G/MG

Personal Trainer, Consultor Fitness

Sócio Proprietário da GHPERSONAL - Consultoria Esportiva

Pós-graduado em Treinamento Desportivo UFJF

Especialista em Treinamento para Terceira Idade (Gerontologia)

Pós-graduando em Gerontologia SENAC

Web: www.ghpersonal.com.br

Instagram: @ghpersonal.consultoria

