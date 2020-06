Como a prática da atividade física afeta o sistema imunológico do idoso





Geraldo Heleno 10/06/2020

Você conhece os riscos que sedentarismo na terceira idade podem causar? Vou te explicar. Já na terceira idade isso se torna uma exigência. A perda motora e a falta de ânimo são comuns nessa fase da vida.



Dentre vários fatores que levam a baixa imunidade do idoso, uma delas, em especial para o momento que estamos passando em isolamento, é o sedentarismo. Muitos idosos não praticam nenhum exercício físico, e isso pode acontecer devido a problemas de mobilidade. Músculos fracos, problemas articulares e dores frequentes fazem com que eles evitem o exercício ou reduzam a frequência das atividades.



A prática de atividade física mantém as funções orgânicas no seu melhor funcionamento e não deixam reduzir as reservas fisiológicas, prevenindo muitas doenças. O exercício físico é responsável por alterações no sistema imunológico por gerar um estresse físico, liberando hormônios (ex: cortisol e adrenalina) que promovem mudanças nas células desse sistema. Essas alterações estão ligadas ao tipo, duração e intensidade da atividade física. A melhor resposta do sistema imune é a uma atividade moderada contribuindo para o controle da invasão de micro-organismos, como vírus e bactérias. Mas um exercício extenuante pode fazer o inverso, deixar o organismo suscetível a estes agentes invasores, aumentando principalmente o risco de adquirir uma infecção no trato superior respiratório.



Talvez você não saiba, mas independentemente da COVID-19, gripes e pneumonias matam milhares de pessoas a cada ano. A parcela da população acima de 60 ou 65 anos é a mais afetada por esses problemas de saúde, o que nos faz questionar: por que a imunidade do idoso é tão frágil? Uma delas, como já dito acima, é a vida sedentária. Nesta condição, ele acaba perdendo a oportunidade de manter suas células de defesa prontas para atacar o inimigo.



Quando o idoso tem sua mobilidade prejudicada, ele pode se tornar menos autônomo. Se ele depende de alguém para sair de casa, seu período de exposição ao sol também diminui, o que reduz ainda mais sua imunidade.



Devemos manter nosso idoso rodeado por amigos e familiares queridos: esse é o grande segredo da longevidade.



É importante ressaltar que em todos os casos, o idoso deve passar por uma Avaliação Médica antes de iniciar a atividade e, ao executá-las, tenha o devido acompanhamento de um profissional de Educação Física qualificado.



Geraldo Heleno é Profissional de Educação Física CREF 022796-G/MG

Personal Trainer, Consultor Fitness

Sócio Proprietário da GHPERSONAL - Consultoria Esportiva

Pós-graduado em Treinamento Desportivo UFJF

Especialista em Treinamento para Terceira Idade (Gerontologia)

Pós-graduando em Gerontologia SENAC

Web: www.ghpersonal.com.br

Instagram: @ghpersonal.consultoria

