Planejamento: como organizar uma rotina para os idosos em quarentena



Geraldo Heleno 18/07/2020

Em Abril, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou uma pesquisa intitulada “Onde estão os idosos? Conhecimento contra a Covid-19”. No total, 14,26% da população brasileira tem 60 anos ou mais, sendo que as maiores concentrações se encontram no Rio Grande do Sul (18,77%), Rio de Janeiro (17,24%), Minas Gerais (16,71%), São Paulo (15,71%) e Paraná (15,47%).

Ou seja, por ser um dos grupos de risco para o Coronavírus (Covid-19) seria aconselhável um planejamento prévio, para mudar radicalmente a rotina e seguir as orientações das autoridades de saúde e ficar em casa. E, obviamente, que surge a pergunta: o que fazer durante esse período de isolamento?

Por isso, na coluna deste mês vou trazer dicas de atividades direcionadas para idosos, manter o corpo e a mente ocupadas durante o isolamento.

Atividades físicas: como me exercitar em casa?

Antes de começar com as dicas, é importante entender que idosos precisam manter uma rotina de atividades que já possuíamos antes da pandemia e que tenha sido indicada por um médico caso necessite. Um idoso sedentário antes da pandemia não pode, por conta própria, começar a realizar atividades físicas em casa.

Então, para aqueles que já tinham uma rotina de atividades físicas, separei aqui algumas sugestões simples para manter o ritmo em casa.

• Alongamentos: por serem de fácil aplicação, no geral, é uma opção simples para criar uma rotina na própria casa. Eles ajudam na flexibilidade, equilíbrio, dentre outros benefícios;

• Dançar: seja sozinho, seja com o marido ou a esposa, a dança ajuda a manter o condicionamento aeróbico, a força muscular, a flexibilidade, além de melhorar o equilíbrio corporal e a coordenação motora;

• Atividades na água: para aqueles que têm na própria casa uma piscina, realizar exercícios na água é uma excelente opção, seja natação ou movimentos de hidroginástica. O Ministério da Saúde pontua que, além dos efeitos musculares, as atividades na água são benéficas para o sistema respiratório e cardiovascular, ajudando na recuperação de enfermidades. Também ajudam a aliviar o estresse.

Para mais dicas, o site do Ministério da Saúde separou várias sugestões direcionadas para idosos.

Corpo são, mente sã: atividades para o cérebro

Além de se movimentar através da prática de atividades, também é necessário exercitar a mente. Jogos de mesa, cartas e dominós: caso você tenha uma companhia durante a quarentena, jogar pode ser bem divertido e ajuda a se distrair.

Com um bom jogo, o tempo passa e nem sentimos. Assistir a filmes: seja na TV aberta, nos canais fechados ou nos serviços de streaming (como o Netflix), há filmes para todos os gostos. Desde clássicos, como filmes atuais, seja de aventura, romance, faroeste, ficção científica, filmes nacionais ou estrangeiros. Impossível não encontrar títulos interessantes.

Até para manter as relações com o restante da família que também se encontra isolada, pode ser bem interessante aprender a usar novos aplicativos e tecnologias. Há vários aplicativos gratuitos, por exemplo, para chamada de vídeo, aplicativo de mensagem, entre outros.

Espero que gostem deste conteúdo e mantenham-se nossos idosos ativos.

Até a próxima e se cuidem!

Geraldo Heleno é Profissional de Educação Física CREF 022796-G/MG

Personal Trainer, Consultor Fitness

Sócio Proprietário da GHPERSONAL - Consultoria Esportiva

Pós-graduado em Treinamento Desportivo UFJF

Especialista em Treinamento para Terceira Idade (Gerontologia)

Pós-graduando em Gerontologia SENAC

Web: www.ghpersonal.com.br

Instagram: @ghpersonal.consultoria

Página no Facebook: GHpersonal - Consultoria Esportiva Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.