O final do ano chegou. O que você fez?

Ana Pernisaa 24/12/2019

Está chegando o final do ano e as festas batem na porta.

Antes de entrar nesse corre corre, ainda há tempo de perguntar como anda você! E aí? Como você está realmente? O convite é: pare um pouquinho. Pare para pensar, se sentir.

As festas do Natal e de Réveillon são marcos tradicionais e, muitas vezes, mergulhamos nessa euforia e não nos conectamos com o que de fato desejamos para o nosso caminhar. Se esse for o seu caso, porque não aproveitar esse momento que está lendo esse texto e aceitar o convite para reciclar?



Que tal reciclar seus sonhos e ressignificar suas ações? Pergunte a você aonde está o seu verdadeiro sentido. E observe se os passos que está dando estão coerentes com eles!

Aproveite essa energia de fechamento do ano e faça um exercício. Uma sugestão: pegue um papel e liste cinco coisas que você realizou 2019, mais cinco coisas pelas quais agradece e escreva cinco metas para 2020.

Aproveite para observar se o que escreveu tem sentido, de fato, com sua essência, que comportamentos deseja manter para 2020 e quais deseja reformular. Muitas vezes, uma breve pausa para refletir, pode lhe auxiliar a direcionar melhor os seus passos.

Ana Pernisa é Psicóloga, Pedagoga, Coach e Consteladora Familiar. Idealizadora do Grupo Terapêutico Companhia do Ser. Estudiosa e interessada em assuntos que possibilitam e sejam facilitadores ao desenvolvimento pessoal e profissional. Instagram: @pernisaana Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

