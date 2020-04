Cuidar da saúde mental é necessário em tempos de pandemia





Ana Pernisa 3/04/2020

Nesse momento, nessa avalanche de informações que chegaram até nós, visto a situação atual e mundial que enfrentamos, eu tenho me deparado nos meus atendimentos e nas pessoas que me procuram para trocar ideia, uma sensação de pânico, de ansiedade e angústia muito grande. Por isso, venho refletir com vocês um pouco sobre isso.



Somos um ser biopsicossocial, emocional e espiritual e sendo assim, tudo em nós está interligado. Por isso, sabemos, por estudos realizados, que a parte psíquica está diretamente ligada a parte somática (corpo), daí os estudos da psicossomática. Que que isso nos trás? Isso quer dizer que o nosso estado emocional interfere profundamente no nosso sistema imunológico e por isso, nesse momento, precisamos estar fortalecidos mais do que nunca, nos cuidando nesse aspecto.



Então, vamos procurar preservar a nossa integridade emocional nos alimentado de bons assuntos, aliviando um pouco nossa mente de notícias pesadas, procurando nos ocupar com atividades que descansem a mente, porque se a gente consegue se cuidar, conseguiremos contribuir para ajudar aqueles que estão precisando. Cada vez que um de nós desestabiliza, essa energia se espalha para os demais e, nesse momento, toda força do bem é bem-vinda. Por isso, além de cuidar para evitar a contaminação a nível dos nossos corpos, através de contato, vamos evitar também a contaminação emocional. Vamos zelar, confiar e acreditar que se cada um fizer a sua parte, isso faz se expandir de uma forma positiva para contribuir para que a harmonia se faça!



Um beijo carinhoso.



Um ótimo dia.

Ana Pernisa é Psicóloga, Pedagoga, Coach e Consteladora Familiar. Idealizadora do Grupo Terapêutico Companhia do Ser.

