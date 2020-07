Sobre saudades...



Ana Pernisa 3/07/2020

Eu tenho saudades que me acompanham. Algumas ainda são como feridas que não cicatrizaram, outras já se tornaram marcas do que passou. Algumas, são como a música de Roberto Carlos, "saudade que eu gosto de ter".



Outras, saudades que nem tanto gostaria de ter e sim, esquecer.



Existem saudades companheiras, que me trazem alegria. Saudade de risadas e saudades de amigas e amigos. Tenho saudades da infância, do tempo da adolescência, da leveza da vida. Saudades de gostos e sabores. Saudades de cheiro e lugares...



Saudade de coração, saudade de caminhada, saudade de não sei o que...



Na minha bagagem, tem também saudade doída, saudades conformadas, saudades engolidas. Saudades nostálgicas. Saudades de menina.



Ah! E a saudade da época que não precisava correr e se preocupar?



Tem saudade que me faz sorrir, tem saudade que me faz chorar. Tem também aquela que me faz refletir.



Saudades e cicatrizes... Histórias para contar... Histórias que fazem parte do meu existir.



Às vezes, elas vêm me visitar em multidão, às vezes elas só vêm me dar um olá e dizer que ainda estão ali.



E assim, vamos seguindo eu e as minhas saudades.



Então, para finalizar essa escrita de saudade poética, e das tantas saudades que habitam em mim, agradeço a cada uma delas "pois se chorei ou se sorri", o importante é poder ter a experiência da história que vivi!!!



Um beijo carinhoso e ótimo dia!

Ana Pernisa é Psicóloga, Pedagoga, Coach e Consteladora Familiar. Idealizadora do Grupo Terapêutico Companhia do Ser. Estudiosa e interessada em assuntos que possibilitam e sejam facilitadores ao desenvolvimento pessoal e profissional. Instagram: @pernisaana Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

