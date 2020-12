Final de ano chegando...

por Ana Pernisa - 26/12/2020 11:45

Um final de um ano atípico...



Quantos de nós, ao iniciarmos 2020 poderíamos esperar passar por tal jornada? Uma jornada que envolveu boa parte do mundo.

E desse ano, estranho ano, o período de festas está aí, nas portas... Festas? Bom, uma forma corriqueira que chamávamos esse período...

Para ilustrar este momento, pego carona no poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1942, porém, bem atual. Poesia esta que ilustra o sentimento de abandono e solidão daquele indivíduo morador de cidade grande e a sensação de estar perdido na vida sem saber qual caminho tomar.

"E agora, José?"

Pois é, 2020 não foi assim em algum momento para cada um de nós? E para outros tantos, ainda não está sendo? De uma hora para outra 2020 mudou de rumo! Desacelerou, parou, hibernou!!! E lá se foram meses e meses...

Escolas, negócios, saúde, comércios, vidas, a aparente rotina... Tudo mudou. Todos e tudo, de alguma forma foi tocado...

E eis aqui dezembro... Dezembro? Sim... Dezembro de um tempo que escoou... E o final do ano se aproxima a toques rápidos... 2021 as portas urge... E como diz a música: "Como será o amanhã? O que irá me acontecer?" Ainda ninguém sabe...

Mas, temos a oportunidade de refletir. Depois dessa reviravolta toda, o quanto de você está em você? Você sabe?

Quais são, hoje, os valores que você preza? Algo mudou?

O convite é pausar e se olhar. Será que não está na hora de refazer alguns sonhos? Onde eles estão?

Há algo que você precisa rever em seu interior?

2020. Um ano que para muitos foi um momento de jornada interior já que a vida nos convidou ou nos impôs a parar ou pelo menos desacelerar os passos externos. Muitas perdas, muitas instabilidades, muitos encontros e desencontros. Nesse momento, em qual situação você está dessa experiência?



O que você pode tirar de crescimento desse momento?



Tempo de reflexão e olhar ao redor dos dias de 2020 e colher e acolher esse percurso para seguirmos na nossa jornada.

Que 2021 traga mais clareza para os nossos passos! É o que eu desejo a todos.

Um ótimo dia e um beijo carinhoso