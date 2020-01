Sábado, 4 de janeiro de 2020, atualizada às 10h10

Prefeitura amplia vacinação contra febre amarela para crianças de 4 anos

Crianças com 4 anos de idade têm direito a receber uma dose de reforço da vacina contra febre amarela. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz Fora (PJF) já adotou a medida, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS). No município, a imunização está disponível nas 63 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMCA) e na sala de vacinas do Posto de Atendimento Médico (PAM Marechal), localizada no terceiro andar do prédio.

Dessa forma, a criança tomará uma dose da vacina aos nove meses, conforme indicado no Programa Nacional de Imunização (PNI), e a dose de reforço aos quatro anos. A medida também está prevista para crianças que tenham recebido apenas uma dose até 2017, antes de completar 5 anos.

Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima e buscar orientação de um profissional habilitado. A Secretaria de Saúde ressalta que essa medida é preventiva, não havendo necessidade de preocupação. Além disso, a população deve ter a caderneta de vacinação em dia, com todas as imunizações preconizadas pelo MS, como principal forma de proteção contra diversas doenças.

Esquema Vacinal

Crianças

1ª dose: 9 meses

Dose de reforço: 4 anos

Indivíduos de 5 a 59 anos

As pessoas que estão dentro dessa faixa etária e nunca foram vacinados ou não têm comprovante de vacinação devem tomar apenas uma dose da vacina. Indivíduos com idade entre 5 e 59 com comprovação de uma dose da vacina no cartão vacinal podem se considerar imunizados.

Indivíduos com mais de 60 anos

O serviço de saúde avaliará a necessidade ou não da imunização de pessoas com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas ou não possuem comprovante de vacinação.

Contraindicações da vacina

A aplicação é contraindicada para gestantes e mulheres que estão amamentando bebês de até seis meses, porém, em casos de impossibilidade de adiamento, em função de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, a situação deve ser avaliada.

A vacina também não é indicada para crianças abaixo de seis meses, menores de 13 anos infectadas pelo HIV com alteração imunológica grave, pacientes em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune, submetidos a transplante de órgãos sólidos, com imunodeficiências graves, câncer, que tenham histórico de reação anafilática grave a ovo de galinha, gelatina bovina ou outras, com história pregressa de doenças do timo (glândula endócrina linfática), com doença falciforme em uso de hidroxiureia e contagem de neutrófilos menor de 1.500 cels/mm3 e pacientes que estejam recebendo corticosteróides em doses imunossupressoras.

